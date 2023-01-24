Украинские власти скрывают тела сотен погибших солдат Вооруженных сил страны (ВСУ) на границе с Венгрией, сообщила 24 января газета Metropol.

Тела погибших солдат обнаружили в вагонах-рефрижераторах недалеко от границы с Венгрией, часть из них находится там более двух недель.

«Всего в нескольких сотнях метров от венгерской границы, в тщательно охраняемой и изолированной части железнодорожного узла, тела сотен солдат [ВСУ] хранятся украинскими властями в специально предназначенном для этого морозильном вагоне. Солдаты ушли из жизни несколько недель назад, а в некоторых случаях и больше месяца назад, но их родственники до сих пор не смогли их похоронить», — пишет издание.

По информации газеты, киевский режим считает тему похорон военных «серьезным политическим вопросом», поэтому они решают, когда можно уведомлять родственников солдат об их гибели. Также отмечается, что Киев даже устанавливает количество разрешенных похорон в день.

«Очевидно, они боятся паники из-за всё более массовой гибели людей, отчаяния близких и еще более резкого ухудшения гражданского и военного настроения», — пояснило издание.

По имеющимся данным газеты, холодильные вагоны, которые могут вмещать в себя около 500 тел, Украина получила несколько месяцев назад в рамках западной военной помощи, также у страны есть авторефрижераторы и собственной разработки.

7 января посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что потери украинской армии огромны и непостижимы. Он также отметил, что Киев не афиширует реальные данные.

В декабре прошлого года офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко также рассказал, что Киев скрывает реальные потери украинских военнослужащих. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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