Взрыв в Бердянске назвали вероятным терактом украинских спецслужб

Взрыв машины в Бердянске, по предварительной информации, является терактом украинских спецслужб. Об этом 24 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрыв был очень мощным. По предварительной информации, случившееся является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы», — предположил он в беседе с «РИА Новости».

Данные о пострадавших уточняются.

«Информация о пострадавших уточняется», — почеркунул председатель объединения.

Ранее во вторник в Бердянске возле школы взорвался автомобиль местной предпринимательницы Валентины Мамай. Вероятно, женщина в момент взрыва была в салоне авто. Рогов уточнил, что Мамай — глава общественной организации защитников животных в Запорожской области.

«Около 16:00 на улице Руденко возле школы № 5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле», — писал Рогов в своем Telegram-канале.

Он сообщал о работе правоохранителей и сотрудников МЧС на месте происшествия.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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