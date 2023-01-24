Рогов заявил о взрыве автомобиля возле школы в Бердянске

В Бердянске Запорожской области был слышен взрыв. Об этом во вторник, 24 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, возле школы был взорван автомобиль, принадлежавший предпринимателю Валентине Мамай. Предварительно, она была в машине в момент взрыва, отметил Рогов.

«На месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Рогов сопроводил свой пост фотографией взорванного автомобиля.

21 января Рогов заявил, что российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском.

Ранее, 14 января, силовые структуры сообщили, что украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск. Системы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив несколько ракет.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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