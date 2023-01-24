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В Сербии объяснили слова Вучича о возможной отставке

Сербский политик Николич: коллективный Запад выдвинул Вучичу ультиматум о признании Косово
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Президент Сербии Александр Вучич мог заговорить об отставке из-за того, что Запад настаивает на том, чтобы Белград признал независимость Косово. Такое мнение высказал во вторник, 24 января, председатель Русской партии в Сербии Слободан Николич.

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Так он прокомментировал заявление сербского лидера о возможной отставке в случае, если это спасет республику.

«Вчера президент выступал на телевидении, он говорил о сложностях и о том, что ему поставили ультиматум — сербы должны открыто признать Косово как независимое государство и не должны мешать Косово вступить в международные организации», — отметил сербский политик в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, на переговорах по Косово коллективный Запад, в лице представителей США, Франции, ФРГ, Великобритании и Италии, фактически выдвинул Вучичу ультиматум.

«Этот договор Вучичу положили на стол, ничего не согласовывая, спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар, спецпредставитель Евросоюза на переговорах по Косово Мирослав Лайчак и еще пять человек: представители Франции, Германии, Британии и Италии», — сказал Николич.

Днем ранее Вучич признался в готовности оставить пост главы страны, если это поможет спасти страну. Отвечая на вопрос журналистов о готовности покинуть пост президента, Вучич сказал, что он знает, в чем его обязанность, поэтому, «если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время», он бы не колебался в принятии данного решения.

Тогда же сербский лидер подчеркнул, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

До этого, 18 января, Вучич указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды. По его словам, западные страны разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной Республики Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

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