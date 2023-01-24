Вучич признался в готовности уйти в отставку ради спасения страны

Президент Сербии Александар Вучич признался в готовности оставить пост главы страны, если это поможет спасти страну. Об этом он заявил 23 января в обращении к нации, которое транслировал телеканал Pink.TV

«Это мой последний мандат, и я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. <...> Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственной важностью в определенный момент. Сейчас не тот момент, но я бы не колебался», — заявил он.

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