ТЦ предложили субсидировать открытие точек малого бизнеса в моллах

Владельцы торговых центров (ТЦ) попросили Минпромторг выделить субсидии малому и среднему бизнесу на открытие точек в моллах. Такую инициативу главе ведомства, вице-премьеру Денису Мантурову направил Российский совет торговых центров (есть у «Известий»).

Мера предлагается в качестве альтернативы размещению торговых палаток у входа в крупные ТЦ.

11 января вышло распоряжение вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова региональным властям о предоставлении мест для реализации одежды и продовольственных товаров у входов в крупные торговые центры. Такие места планируется предоставлять предпринимателям бесплатно или на льготной основе.

Но размещение торговых палаток у входов в моллы может привести к падению их посещаемости на 10–20%, говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) в адрес Дениса Мантурова. С копией документа ознакомились «Известия».

«Если возникнет такой тренд, экономика бизнеса арендодателей и арендаторов перестанет давать положительные результаты, и вся проделанная ими работа потеряет смысл, а выполненные за многие годы инвестиции обесценятся. Тогда спасти отрасль будет крайне сложно», — говорится в письме.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что получили письмо РСТЦ и предложения будут рассмотрены.

РСТЦ предлагает в качестве альтернативы «разработать и реализовать в регионах программу бюджетных субсидий на открытие новых магазинов и ресторанов в ТЦ для предприятий малого и среднего бизнеса». Как уточнил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский, на открытие небольшого магазина или точки питания необходимо хотя бы порядка 4 млн рублей, на совсем маленькие может быть достаточно 2 млн.

В организации также предлагают размещать торговые палатки на предварительно выбранных участках исключительно после положительного отзыва ТЦ, организовать контроль за такими точками и их товарами (происхождение продукции, соблюдение правил торговли, безопасность торгующих и покупателей, пожарная безопасность, уборка и вывоз мусора и т.д.) и другие меры.

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