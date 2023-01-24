Точечный подход: ТЦ не поддержали установку палаток рядом с моллами

Владельцы ТЦ попросили Минпромторг выделить субсидии малому и среднему бизнесу на открытие точек в моллах . Такую инициативу главе ведомства вице-премьеру Денису Мантурову направил Российский совет торговых центров (есть у «Известий»). Мера предлагается в качестве альтернативы размещению торговых палаток у входа в крупные ТЦ. Их массовая установка приведет к падению посещаемости моллов на 10–20%, считают в отрасли. В РСТЦ предлагают устанавливать палатки только после согласования, организовать контроль за ними и продаваемыми в них товарами. В Минпромторге отметили, что рассмотрят предложения, но уточнили: требования к оформлению таких точек на муниципальных землях определяют местные власти.

Сопротивление сторон

Владельцы ТЦ не хотят видеть уличные палатки малого и среднего бизнеса рядом с моллами . 11 января вышло распоряжение вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова региональным властям о предоставлении мест для реализации одежды и продовольственных товаров у входов в крупные торговые центры. Такие места планируется предоставлять предпринимателям бесплатно или на льготной основе .

Но размещение торговых палаток у входов в моллы может привести к падению их посещаемости на 10–20% , говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) в адрес Дениса Мантурова. С копией документа ознакомились «Известия».

Причем в сложившейся экономической ситуации посещаемость ТЦ уже снизилась в среднем до 30% по сравнению с 2019 годом , напомнил вице-президент организации Олег Климов.

«Если возникнет такой тренд, экономика бизнеса арендодателей и арендаторов перестанет давать положительные результаты и вся проделанная ими работа потеряет смысл, а выполненные за многие годы инвестиции обесценятся. Тогда спасти отрасль будет крайне сложно», — говорится в письме.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что получили письмо РСТЦ и предложения будут рассмотрены. Также там подчеркнули, что инициатива по размещению уличных торговых точек у входов в ТЦ носит рекомендательный характер, документ был разослан во все субъекты РФ .

Как заявляли в РСТЦ, в России может обанкротиться каждый второй торговый центр. Поэтому в организации предлагают в качестве альтернативы «разработать и реализовать в регионах программу бюджетных субсидий на открытие новых магазинов и ресторанов в ТЦ для предприятий малого и среднего бизнеса».

Точечный подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как уточнил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский, на открытие небольшого магазина или точки питания необходимо хотя бы порядка 4 млн рублей, на совсем маленькие может быть достаточно 2 млн .

В организации также предлагают размещать торговые палатки на предварительно выбранных участках исключительно после положительного отзыва ТЦ, организовывать контроль за такими точками и их товарами (происхождение продукции, соблюдение правил торговли, безопасность торгующих и покупателей, пожарная безопасность, уборка и вывоз мусора и т.д.) и другие меры.

— При совмещении разных форматов необходимо, чтобы была синергия, и чтобы у объектов совпадала аудитория. Например, так бывает, когда рядом с ТЦ открываются сезонные ярмарки продуктов и сувениров . Также при реализации подобных проектов нужно понимать, кто будет наполнять их и управлять, — размышляет региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Если моллы не будут принимать участие в организации таких палаток, появляется риск нарушения концепции ТЦ, что сделает его менее привлекательным для посетителей , подчеркнула директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

— Поскольку ТЦ — крупные и стабильные налогоплательщики (в отличие от малых и средних предпринимателей (МСП), мнение их владельцев должно быть приоритетным . Кроме того, например, в столице только недавно существенные инвестиции были направлены на избавление от палаток и ларьков, их возвращение не скажется положительно на облике города, — считает эксперт.

Точечный подход 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, напротив, считает, что возврата в 90-е, когда у магазинов возникали стихийные «развалы» сомнительной торговли, не случится .

— С тех пор изменились требования потребителя, изменилось качество городской среды и понимание стандартов эффективной торговли , где, помимо цены, важна и эстетическая составляющая, — уверен специалист.

При соблюдении стандартов оформления мобильных торговых мест их соседство с ТЦ может украсить городскую среду, создать популярное место для прогулок и досуга , полагает он.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, предложения РСТЦ обоснованы и правильны. ТЦ и их арендаторы сильно пострадали из-за сокращения трафика и доходов населения. В таких условиях создание дополнительных трудностей для них выглядит нецелесообразно , пояснил он.

Угроза или синергия

Точки малых производителей не способны сами привлекать покупателей, считают в Минпромторге. Но, «будучи приобщенными к существующему потоку покупателей, способны синергетически увеличивать потребительскую активность за счет расширения товарного предложения». От соседства с малыми торговыми объектами при грамотном подходе выигрывают все — покупатели, сетевые магазины и ТЦ, а также фермеры , добавили в ведомстве.

Фермерское сообщество позитивно оценило рекомендации Минпромторга , сказала «Известиям» вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова.

— Очень хочется увидеть результат от этой инициативы. Решение Минпромторга показало, что проблемы фермеров со сбытом продукции готовы решать. И в данной ситуации это явно в пользу фермеров, — сказала она. — Нужно предусмотреть и много других мер. Пусть это будет первый шаг в улучшении сбытовых каналов для малых форм хозяйствования.

Размещение МСП должно быть выгодно всем участникам , отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Регионам стоит провести переговоры с владельцами торговых центров, с МСП и найти золотую середину , полагает он.

— Например, можно за небольшую плату в молле размещать стойку с продукцией, одеждой местных брендов и проводить ротацию этих товаров . Если у региона есть возможность, то на это может быть выделена субсидия. Главное, чтобы такие решения принимались на основании мнения всех участников , — уверен Александр Исаевич.

Точечный подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам эксперта по правовой защите малого и среднего бизнеса Московского отделения «Опоры России» Ларисы Науменко, целесообразно согласовывать с ТЦ место размещения торговых палаток и их ассортимента . В зависимости от специфики молла продукция МСП может и не быть конкурентом для других арендаторов, а наоборот, привлекать новых посетителей, пояснила она.

В качестве компромисса можно также рассмотреть предоставление субсидий самим ТЦ за счет снижения налогов , добавил партнер Ricci и Blackstone Алексей Сигал.

— Предложение РСТЦ оцениваем как адекватное и рабочее. Чиновники должны консультироваться с представителями отрасли, — сказал генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

Такое предложение выглядит как шаг навстречу потребителю, но нужно быть глубоко погруженным в специфику отрасли, чтобы проанализировать, как обернется такое решение на деле , подчеркнул эксперт. Есть площади, которые можно отвести под такой формат, но вот палатки у ТЦ в зонах входа скорее ударят по трафику, по престижности ТЦ, вызовут недоумение у других арендаторов, пояснил Дмитрий Томилин.

Современные ТЦ строго структурированы, расположение магазинов разных форматов специально продумывается — от этого зависит их посещаемость, сказал президент Magic Group Александр Перемятов. Если в большинстве ТЦ, где работает эта концепция, установить у входа ларек, то это ударит и по всем арендаторам, и, соответственно, по деятельности ТЦ , добавил он.

Точечный подход 4 Фото: ТАСС/Александр Щербак

Например, размещение у ТЦ точек с сельхозпродукцией — это прямая угроза для крупных продуктовых магазинов, обеспечивающих трафик, сказал эксперт. А размещение недорогих одежных форматов — угроза для операторов, которые платят большие арендные ставки. И если эти операторы покинут ТЦ, потребитель просто перестанет посещать молл, сказал Александр Перемятов.