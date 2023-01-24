Точечный подход: ТЦ не поддержали установку палаток рядом с моллами
Владельцы ТЦ попросили Минпромторг выделить субсидии малому и среднему бизнесу на открытие точек в моллах. Такую инициативу главе ведомства вице-премьеру Денису Мантурову направил Российский совет торговых центров (есть у «Известий»). Мера предлагается в качестве альтернативы размещению торговых палаток у входа в крупные ТЦ. Их массовая установка приведет к падению посещаемости моллов на 10–20%, считают в отрасли. В РСТЦ предлагают устанавливать палатки только после согласования, организовать контроль за ними и продаваемыми в них товарами. В Минпромторге отметили, что рассмотрят предложения, но уточнили: требования к оформлению таких точек на муниципальных землях определяют местные власти.
Сопротивление сторон
Владельцы ТЦ не хотят видеть уличные палатки малого и среднего бизнеса рядом с моллами. 11 января вышло распоряжение вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова региональным властям о предоставлении мест для реализации одежды и продовольственных товаров у входов в крупные торговые центры. Такие места планируется предоставлять предпринимателям бесплатно или на льготной основе.
Но размещение торговых палаток у входов в моллы может привести к падению их посещаемости на 10–20%, говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) в адрес Дениса Мантурова. С копией документа ознакомились «Известия».
Причем в сложившейся экономической ситуации посещаемость ТЦ уже снизилась в среднем до 30% по сравнению с 2019 годом, напомнил вице-президент организации Олег Климов.
«Если возникнет такой тренд, экономика бизнеса арендодателей и арендаторов перестанет давать положительные результаты и вся проделанная ими работа потеряет смысл, а выполненные за многие годы инвестиции обесценятся. Тогда спасти отрасль будет крайне сложно», — говорится в письме.
В Минпромторге «Известиям» сказали, что получили письмо РСТЦ и предложения будут рассмотрены. Также там подчеркнули, что инициатива по размещению уличных торговых точек у входов в ТЦ носит рекомендательный характер, документ был разослан во все субъекты РФ.
Как заявляли в РСТЦ, в России может обанкротиться каждый второй торговый центр. Поэтому в организации предлагают в качестве альтернативы «разработать и реализовать в регионах программу бюджетных субсидий на открытие новых магазинов и ресторанов в ТЦ для предприятий малого и среднего бизнеса».
Как уточнил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский, на открытие небольшого магазина или точки питания необходимо хотя бы порядка 4 млн рублей, на совсем маленькие может быть достаточно 2 млн.
В организации также предлагают размещать торговые палатки на предварительно выбранных участках исключительно после положительного отзыва ТЦ, организовывать контроль за такими точками и их товарами (происхождение продукции, соблюдение правил торговли, безопасность торгующих и покупателей, пожарная безопасность, уборка и вывоз мусора и т.д.) и другие меры.
— При совмещении разных форматов необходимо, чтобы была синергия, и чтобы у объектов совпадала аудитория. Например, так бывает, когда рядом с ТЦ открываются сезонные ярмарки продуктов и сувениров. Также при реализации подобных проектов нужно понимать, кто будет наполнять их и управлять, — размышляет региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Если моллы не будут принимать участие в организации таких палаток, появляется риск нарушения концепции ТЦ, что сделает его менее привлекательным для посетителей, подчеркнула директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.
— Поскольку ТЦ — крупные и стабильные налогоплательщики (в отличие от малых и средних предпринимателей (МСП), мнение их владельцев должно быть приоритетным. Кроме того, например, в столице только недавно существенные инвестиции были направлены на избавление от палаток и ларьков, их возвращение не скажется положительно на облике города, — считает эксперт.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, напротив, считает, что возврата в 90-е, когда у магазинов возникали стихийные «развалы» сомнительной торговли, не случится.
— С тех пор изменились требования потребителя, изменилось качество городской среды и понимание стандартов эффективной торговли, где, помимо цены, важна и эстетическая составляющая, — уверен специалист.
При соблюдении стандартов оформления мобильных торговых мест их соседство с ТЦ может украсить городскую среду, создать популярное место для прогулок и досуга, полагает он.
По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, предложения РСТЦ обоснованы и правильны. ТЦ и их арендаторы сильно пострадали из-за сокращения трафика и доходов населения. В таких условиях создание дополнительных трудностей для них выглядит нецелесообразно, пояснил он.
Угроза или синергия
Точки малых производителей не способны сами привлекать покупателей, считают в Минпромторге. Но, «будучи приобщенными к существующему потоку покупателей, способны синергетически увеличивать потребительскую активность за счет расширения товарного предложения». От соседства с малыми торговыми объектами при грамотном подходе выигрывают все — покупатели, сетевые магазины и ТЦ, а также фермеры, добавили в ведомстве.
Фермерское сообщество позитивно оценило рекомендации Минпромторга, сказала «Известиям» вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова.
— Очень хочется увидеть результат от этой инициативы. Решение Минпромторга показало, что проблемы фермеров со сбытом продукции готовы решать. И в данной ситуации это явно в пользу фермеров, — сказала она. — Нужно предусмотреть и много других мер. Пусть это будет первый шаг в улучшении сбытовых каналов для малых форм хозяйствования.
Размещение МСП должно быть выгодно всем участникам, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Регионам стоит провести переговоры с владельцами торговых центров, с МСП и найти золотую середину, полагает он.
— Например, можно за небольшую плату в молле размещать стойку с продукцией, одеждой местных брендов и проводить ротацию этих товаров. Если у региона есть возможность, то на это может быть выделена субсидия. Главное, чтобы такие решения принимались на основании мнения всех участников, — уверен Александр Исаевич.
По словам эксперта по правовой защите малого и среднего бизнеса Московского отделения «Опоры России» Ларисы Науменко, целесообразно согласовывать с ТЦ место размещения торговых палаток и их ассортимента. В зависимости от специфики молла продукция МСП может и не быть конкурентом для других арендаторов, а наоборот, привлекать новых посетителей, пояснила она.
В качестве компромисса можно также рассмотреть предоставление субсидий самим ТЦ за счет снижения налогов, добавил партнер Ricci и Blackstone Алексей Сигал.
— Предложение РСТЦ оцениваем как адекватное и рабочее. Чиновники должны консультироваться с представителями отрасли, — сказал генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.
Такое предложение выглядит как шаг навстречу потребителю, но нужно быть глубоко погруженным в специфику отрасли, чтобы проанализировать, как обернется такое решение на деле, подчеркнул эксперт. Есть площади, которые можно отвести под такой формат, но вот палатки у ТЦ в зонах входа скорее ударят по трафику, по престижности ТЦ, вызовут недоумение у других арендаторов, пояснил Дмитрий Томилин.
Современные ТЦ строго структурированы, расположение магазинов разных форматов специально продумывается — от этого зависит их посещаемость, сказал президент Magic Group Александр Перемятов. Если в большинстве ТЦ, где работает эта концепция, установить у входа ларек, то это ударит и по всем арендаторам, и, соответственно, по деятельности ТЦ, добавил он.
Например, размещение у ТЦ точек с сельхозпродукцией — это прямая угроза для крупных продуктовых магазинов, обеспечивающих трафик, сказал эксперт. А размещение недорогих одежных форматов — угроза для операторов, которые платят большие арендные ставки. И если эти операторы покинут ТЦ, потребитель просто перестанет посещать молл, сказал Александр Перемятов.
Впрочем, в Минпромторге отметили, что к предпринимателям, которые будут занимать палатки у ТЦ, будут предъявляться те же требования, что и к остальным продавцам, работающим в сфере торговли в России, будь то гипермаркет или малый торговый объект. В ведомстве уточнили, что требования к оформлению таких точек на муниципальных землях определяют местные власти. На участках, которые в собственности или аренде у ТЦ, разместить палатки можно будет только по согласованию с владельцами моллов, добавили в Минпромторге.