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СМИ узнали о планах Зеленского лишить гражданства еще четырех соратников Медведчука

Украинские СМИ сообщили о планах Зеленского лишить гражданства еще четырех оппозиционных депутатов
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Верховная рада досрочно лишит мандатов еще четырех депутатов от запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщило 23 января украинское агентство «Левый берег».

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«В ближайшее время ожидаем новый указ [президента Украины Владимира Зеленского] о лишении украинского гражданства нескольких депутатов ‹...›. Дальше — по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе», — отметил источник.

По данным собеседника агентства, речь идет об Александре Пономареве, Наталье Королевской, Юрии Солоде и Олеге Волошине.

13 января стало известно, что Верховная рада лишила мандата депутатов от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и главы политсилы Виктора Медведчука. Также все четверо также были лишены гражданства Украины.

После этого депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал за эти действия Зеленского. Он подчеркнул, что это нарушает действующее законодательство Украины и все европейские стандарты в области прав человека. На фоне этого Быстрон призвал правительство ФРГ прекратить все финансовые переводы на Украину.

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