Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Мир
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о повреждении 13 энергообъектов страны
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Политика
В Совфеде опровергли влияние денонсации конвенции Совета Европы на россиян
Мир
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину
Общество
В Тюмени потребовали расторгнуть брак пары после смены пола супруга
Здоровье
Россиян предупредили о возможных осложнениях для сердца из-за купания в проруби
Авто
Автодилер оценил возможный выход на рынок РФ автомобилей из Ирана
Мир
Глава ЕК анонсировала 10-й пакет санкций против России
Мир
Дуда заявил об отсутствии у ЕС права учить других верховенству закона
Мир
Депутат рады зарегистрировал петицию с призывом разорвать дипотношения с Белоруссией
Политика
Путин внес в ГД проект о прекращении действия в отношении РФ договоров СЕ

Немецкий депутат раскритиковал Зеленского за лишение Медведчука гражданства Украины

В бундестаге призвали власти ФРГ прекратить оказывать поддержку Киеву из-за лишения Медведчука гражданства Украины
0
Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал 17 января решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства Виктора Медведчука и других украинских оппозиционеров от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной киевским режимом.

Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
«Известия» публикуют статью председателя политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука

Немецкий депутат отметил, что эта партия еще за год до начала российской спецоперации была самой сильной политической силой на Украине, она опережала партию Зеленского «Слуга народа».

«Одним из главных требований партии было мирное решение конфликта в Донбассе и сотрудничество с Россией», — указал Быстрон. Его слова приводятся в релизе фракции АдГ в бундестаге.

Он также напомнил о незаконном аресте Медведчука на Украине. Депутат подчеркнул, что эти действия киевских властей уже нарушили действующее законодательство Украины, а также все европейские стандарты в области прав человека.

«Это еще один шаг массовых репрессий против оппозиции на Украине. Правительство Германии должно прекратить все финансовые переводы на Украину», — заключил Быстрон.

13 января стало известно, что Верховная рада Украины лишила Медведчука депутатского мандата. Вместе с ним депутатских мандатов лишили политиков Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Зеленский отмечал, что это решение было принято на основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой страны. Также Зеленский заверил, что подобные решения не станут последними.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023