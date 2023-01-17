Немецкий депутат раскритиковал Зеленского за лишение Медведчука гражданства Украины

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал 17 января решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства Виктора Медведчука и других украинских оппозиционеров от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной киевским режимом.

Немецкий депутат отметил, что эта партия еще за год до начала российской спецоперации была самой сильной политической силой на Украине, она опережала партию Зеленского «Слуга народа».

«Одним из главных требований партии было мирное решение конфликта в Донбассе и сотрудничество с Россией», — указал Быстрон. Его слова приводятся в релизе фракции АдГ в бундестаге.

Он также напомнил о незаконном аресте Медведчука на Украине. Депутат подчеркнул, что эти действия киевских властей уже нарушили действующее законодательство Украины, а также все европейские стандарты в области прав человека.

«Это еще один шаг массовых репрессий против оппозиции на Украине. Правительство Германии должно прекратить все финансовые переводы на Украину», — заключил Быстрон.

13 января стало известно, что Верховная рада Украины лишила Медведчука депутатского мандата. Вместе с ним депутатских мандатов лишили политиков Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Зеленский отмечал, что это решение было принято на основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой страны. Также Зеленский заверил, что подобные решения не станут последними.