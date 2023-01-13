Верховная рада Украины лишила Медведчука депутатского мандата

Верховная рада Украины лишила депутатского мандата политика Виктора Медведчука. Об этом 13 января сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, за решение о прекращении полномочий Медведчука проголосовали 300 депутатов. Вместе с ним депутатских мандатов лишили Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Все четверо ранее были лишены гражданства Украины. Как сообщает «Газета.Ru», в постановлениях о прекращении их депутатских полномочий была указана именно эта причина.

О том, что украинский президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина, сообщалось 10 января. По словам Зеленского, решение о прекращении гражданства было принято на основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой страны.

Кроме того, президент Украины заверил, что подобные решения не станут последними.

22 сентября в Минобороны России заявили, что в результате сложного переговорного процесса по обмену пленными с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса. Как сообщил глава Донецкой Народой Республики (ДНР) Денис Пушилин, в рамках обмена Киев передал и Медведчука.

22 июля стало известно об аресте Службой безопасности Украины (СБУ) активов Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на $1 млн.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с высшим руководством страны по организации поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.