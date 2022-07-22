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СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на миллион долларов
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СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на миллион долларов

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активы оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на миллион долларов. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили представители спецслужбы в официальном Telegram-канале.

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В сообщении отмечается, что решением суда наложен арест на корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн ($1,03 млн), банковские счета на 1,3 млн грн ($35 тыс.), два земельных участка площадью 3 и 5 га, а также помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 тыс. и 2,4 тыс. кв. м, которые находятся под Ивано-Франковском и Ужгородом.

Следствие приступило к досудебной проверке по статьям о финансировании попытки насильственного захвата власти, а также легализации преступного имущества.

7 июля стало известно, что у семьи Медведчука конфисковали самолет, вертолет и передали вооруженным силам Украины.

МВД Украины разъяснило, что авиатранспорт изъят в рамках уголовного производства по делу о злоупотреблении властью и по делу о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с высшим руководством страны по организации поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и позже предложил РФ обменять его на пленных украинских военных.

Днем позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение Зеленского и заявил, что киевские деятели «с таким жаром, пылом, удовольствием» обсуждали обмен Медведчука, однако он не имеет никакого отношения к специальной военной операции по защите Донбасса. Он является иностранным политическим деятелем, и Россия вообще не знает, хочет ли он сам какого-то участия в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации.

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