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Песков заявил об отсутствии у Медведчука необходимого для обмена гражданства России

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Лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого накануне задержала СБУ, не является гражданином России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя предложение Киева об обмене политика.

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Он отметил, что киевские деятели «с таким жаром, пылом, удовольствием» обсуждали обмен Медведчука, однако он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем, и Россия вообще не знает, хочет ли он сам какого-то участия в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации.

Между тем, подчеркнул Песков, российские власти планируют следить за судьбой задержанного и призывают к этому и Европу с целью «останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды». Представитель Кремля также указал на то, что лидер украинской партии всегда выступал за мир и против расширения конфликта в Донбассе.

«Кстати говоря, если бы в свое время эти его идеи, идеи его партии учитывались и легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы <...> И мы, и, несомненно, власти Донбасса, конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался. В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей», — приводит слова Пескова «Газета.ru».

В этот же день супруга главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом немедленно освободить политика.

12 апреля Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука, и рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали оппозиционера. Ведомство также опубликовало сообщение о задержании. В СБУ заявили, что мужчина скрывался на Украине и носил для маскировки форму ВСУ.

На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

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