Песков заявил об отсутствии у Медведчука необходимого для обмена гражданства России

Лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого накануне задержала СБУ, не является гражданином России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя предложение Киева об обмене политика.

Он отметил, что киевские деятели «с таким жаром, пылом, удовольствием» обсуждали обмен Медведчука, однако он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем, и Россия вообще не знает, хочет ли он сам какого-то участия в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации.

Между тем, подчеркнул Песков, российские власти планируют следить за судьбой задержанного и призывают к этому и Европу с целью «останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды». Представитель Кремля также указал на то, что лидер украинской партии всегда выступал за мир и против расширения конфликта в Донбассе.

«Кстати говоря, если бы в свое время эти его идеи, идеи его партии учитывались и легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы <...> И мы, и, несомненно, власти Донбасса, конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался. В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей», — приводит слова Пескова «Газета.ru».

В этот же день супруга главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом немедленно освободить политика.

12 апреля Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука, и рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали оппозиционера. Ведомство также опубликовало сообщение о задержании. В СБУ заявили, что мужчина скрывался на Украине и носил для маскировки форму ВСУ.

На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.