Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов

Украинский президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом глава государства рассказал во вторник, 10 января.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли на Украину, то и наши действия будут соответствующими», — сообщил украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что принял решение о прекращении гражданства на основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой страны.

Кроме того, Зеленский заверил, что подобные решения не станут последними.

Ранее, 7 января, стало известно, что Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. Указ от 28 декабря официально не был обнародован, при этом СМИ сообщили, что он касается митрополита Тульчинского и Браславского Ионафана, которого СБУ подозревает в госизмене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соответствующее решение украинского президента сатанизмом.

До этого, 2 сентября, сообщалось, что Зеленский указами лишил гражданства десятерых соотечественников, из которых пятеро — несовершеннолетние. Из-за норм законодательства имена и фамилии людей не называются.