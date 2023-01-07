Захарова назвала сатанизмом лишение Зеленским гражданства 13 священников УПЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 7 января, прокомментировала действие президента Украины Владимира Зеленского, лишившего гражданства ряда священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — написала она в своем Telegram-канале.

О том, что Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ, стало известно ранее в субботу. По данным украинского издания «Lb.ua», соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако он не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

Также отмечается, что указ коснулся в частности митрополита Тульчинского и Браславского Ионафана, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене.

В 2022 украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел против священников УПЦ.