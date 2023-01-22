Глава МИД Армении приедет в Брюссель для встречи с Боррелем и Столтенбергом
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Брюссель, в рамках которого встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем и главой МИД Бельгии Аджой Лябиб. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.
«Арарат Мирзоян выступит с речью в комитете Европарламента по иностранным делам, где коснется вопросов стабильности и безопасности на Южном Кавказе, гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора и процесса нормализации [отношений] между Арменией и Азербайджаном», — говорится в Telegram-канале МИД Армении.
Мирзоян будет находиться в Брюсселе с 23 по 25 января.
Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.
После этого стало известно о блокировке Лачинского коридора. Это единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. В декабре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва озабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.