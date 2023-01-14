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Близость на расстоянии: как Армения и Турция налаживают отношения

Страны восстановили авиасообщение и обсуждают открытие границы
Фото: Global Look Press/Xinhua/Christian Charisius
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Отношения Армении и Турции переживают период осторожного потепления. Осенью прошли первые переговоры лидеров двух стран Никола Пашиняна и Реджепа Тайипа Эрдогана, возобновлено пассажирское и грузовое авиасообщение, обсуждается частичное открытие сухопутной границы. «Известия» разбирались, как далеко может зайти сближение.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подробно высказался об отношениях с Турцией в ходе пресс-конференции, прошедшей 10 января. По словам политика, стороны работают над тем, чтобы частично разблокировать сухопутную границу. «Надеюсь, в ближайшее время граница откроется для граждан третьих стран, а также для владельцев дипломатических паспортов», — отметил политик.

Пашинян также добавил, что обсуждается открытие армяно-турецкой железной дороги. По его словам, Ереван готов приступить к восстановлению своей части маршрута Ерасх – Нахичевань – Мегри – Горадиз. Это полотно в советские годы продолжалось до турецкого Карса и дальше. «Мы готовы и заинтересованы. Также нас интересует открытие автодорог и автомобильных грузоперевозок по направлениям Запад – Восток, а также строительство новых дорог», — подчеркнул Пашинян.

Близость на расстоянии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции, 10 января 2023 года

Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Политик также отметил, что придерживается концепции «армянского перекрестка», которой мешает дискурс Азербайджана «о каких-то коридорах». Под конец своего выступления Пашинян сделал важное замечание общего характера. По его словам, для процветания региона должны измениться отношения между странами. «Возможно, пришло время посмотреть на ситуацию под другим углом», — сказал он, фактически подтвердив готовность к компромиссам.

Конфликты из-за Карабаха, геноцида армян и границы

Турция признала независимость Армении в 1991 году, но страны до сих пор не установили дипломатические отношения. Турция блокирует сухопутную границу: автомобильный и железнодорожный транспорт не ходит, грузы между странами перемещаются транзитом через Грузию.

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Одна из причин продолжительных споров — конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Турция однозначно поддерживает Азербайджан. В ходе войны осенью 2020 года Анкара поставляла союзнику оружие и боеприпасы, турецкие инструкторы помогали азербайджанскому командованию планировать операции, турецкие наемники воевали на стороне Баку. Анкара также оказывала политико-дипломатическую помощь. «Армения не раз демонстрировала, что является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе. Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом с азербайджанскими братьями», — говорил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Другая причина — дискуссии по поводу геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. По разным оценкам, в результате депортации и истребления в 1915–1918 годах погибло до 1,5 млн человек. Ереван и армянская диаспора добиваются международного признания и осуждения тех событий. Армянские общественные деятели требуют в том числе выплаты компенсаций. По их подсчетам, Турция должна потомкам жертв €76,5 млрд.

Близость на расстоянии
Карабах

Город Агдам после его возвращения Азербайджану, 22 ноября 2020 года

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Третья причина — территориальные вопросы. В 1921 году кавказские республики при участии РСФСР заключили Карсский мирный договор. Армения лишилась значительных территорий, в том числе горы Арарат. Республика ни в советские годы, ни после обретения независимости соглашение не ратифицировала, то есть теоретически может поставить вопрос о пересмотре документа, хотя официально никогда территориальных претензий не предъявляла.

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Один раз в современной истории стороны всерьез пытались нормализовать отношения. В 2008–2009 годах президенты двух стран обменялись визитами, поводом стали матчи футбольных сборных, которые боролись за право сыграть на чемпионате мира. После этого в Цюрихе политики подписали протокол об установлении дипотношений. Договоренности предусматривали разблокирование госграницы, отдельно оговаривалось создание комиссии для изучения геноцида армян.

Соглашения предстояло ратифицировать парламентам двух стран, но этого сделать не удалось. Армянская оппозиция выступила против пункта о взаимном признании границ. В Турции подписание документа увязали с решением карабахского вопроса. В итоге процесс ратификации заморозили, потом протоколы признали недействительными.

Новый этап начался после второй карабахской войны осенью 2020 года. Армянские силы тогда потерпели тяжелое поражение и лишились значительных территорий. Никол Пашинян прямо обвинял Турцию в причастности к нападению. Но после завершения боевых действий риторика сторон смягчилась. «Сегодня появился реальный шанс для того, чтобы между нашими странами установились добрососедские отношения», — говорил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Близость на расстоянии
Встреча

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Праге, 6 октября 2022 года

Фото: aa.com.tr

Между двумя странами действительно наметилось потепление. В декабре 2021 года Армения и Турция назначили спецпредставителей по нормализации отношений. Ими стали бывший посол Турции в США Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян. Оба — близкие соратники лидеров своих стран, то есть задача в высоком приоритете у обеих сторон.

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В марте 2022-го в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил тогда о готовности установить дипотношения. Осенью в Праге впервые очно встретились Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер сообщил, что встреча прошла в позитивной атмосфере.

Зримым результатом контактов стало возобновление пассажирского и грузового авиасообщения. Обсуждается также частичная разблокировка границы. Предполагается, что на начальном этапе проезд разрешат гражданам третьих стран и владельцам дипломатических паспортов.

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Сложностей в отношениях при этом по-прежнему много. После 2020 года добавился еще один спорный вопрос. Турция настаивает на создании Зангезурского коридора — трассы, которая соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванским эксклавом и, собственно, Турцией. В Анкаре при этом настаивают на экстерриториальном статусе дороги, это значит, что армянские таможенники не смогут досматривать транспорт. В Армении категорически против — считают инициативу посягательством на свой суверенитет.

Турция также принуждает Армению подписать мирный договор с Азербайджаном. Кроме того, в Ереване обращают внимание на частые военные учения у своих границ. В 2022 году Азербайджан и Турция провели 12 крупных маневров, в которых задействовали танки, вертолеты, артиллерию, спецназ и снайперов. В начале 2023 года появилась информация о создании новой турецкой военной базы у подножия Арарата.

Близость на расстоянии
учения

Военные учения Erciyes-2019 в Турции

Фото: Global Look Press/imago-images

Армянские оппозиционеры выступают против контактов с Анкарой. Депутат Агван Варданян говорит, что соседнее государство не стремится к миру, а продвигает свои интересы. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян уверяет, что людей пытаются обмануть псевдоэкономическими интересами. «Людям говорят, что они станут хорошо жить, их сыновья не будут служить и так далее. На самом деле реализуется программа отуречивания, под вопросом оказывается существование нашего государства», — отмечает политик.

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Осторожные шаги навстречу

Политологи говорят, что у Армении несколько причин для налаживания контактов с Турцией.

— Пашинян — представитель того поколения политиков, которые в силу возраста не участвовали в первой карабахской войне. В том числе поэтому он настроен на выстраивание прагматичных отношений с соседними странами. Еще надо учитывать экономический фактор. Армения десятилетиями живет в условиях фактической блокады. Более 70% грузов в страну поступает по одной единственной трассе — Военно-Грузинской дороге. В стране накопилась сильная усталость от экономических проблем, — рассказал «Известиям» политолог Артур Атаев.

Заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков считает, что у Армении и Турции слишком много противоречий для тесного сотрудничества.

— Ожидать серьезного сближения двух стран не стоит. Всё-таки масштабы экономик несопоставимы, Турция может просто поглотить Армению. Вероятно, стороны согласуют условия сухопутного транзита, пограничной торговли, разблокировки ряда коммуникаций. На этом и остановятся, — заключил эксперт.

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