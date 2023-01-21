МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО

Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу вступления в НАТО на фоне инцидента с сожжением Корана. Соответствующее заявление было опубликовано 21 января на сайте внешнеполитического ведомства республики.

«Самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК, в центре Стокгольма, сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на священный Коран. Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций», — говорится в заявлении.

Как отметили в МИД Турции, заявление о приверженности обязательствам и их выполнение — две разные вещи. В ведомстве подчеркнули, что ожидают от Швеции «конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму».

Ранее в этот день лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Сообщалось, что мужчина получил разрешение на проведение этой акции.

После этого пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти, и осудил его. Он призвал не поощрять подобные преступления и исламофобию.

В МИД Кувейта также осудили акцию с сожжением Корана. Глава ведомства Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма и привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что исламофобские провокации ужасны, но, несмотря на это, в стране установлена свобода выражения мнений. По его словам, состоявшаяся акция вовсе не означает, что власти Швеции поддерживают исламофобию.

До этого, 12 января, в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В том числе на акции был повешен вверх ногами манекен Эрдогана.

При этом городская прокуратура Стокгольма 16 января отказалась расследовать акцию, не найдя в действиях протестующих распространения порочащих сведений. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал это решение.

На фоне этого Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, который должен был состояться 27 января.

Эрдоган 16 января предупредил, что отношения Анкары со Стокгольмом могут стать более напряженными, если Швеция не примет меры против РПК. Президент Турции добавил, что РПК проводит свои акции не только в Швеции, но и в Финляндии, Германии, Франции и Англии.

Отношения Турции и Швеции осложняются в контакте вступления королевства вместе с Финляндией в НАТО. В июне 2022 года Анкара представила десять условий для снятия вето на их членство. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.