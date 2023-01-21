Вертолет эвакуировал застрявших на воздушном шаре людей в Сочи

Вертолет Ка-32 доставил в Сочи людей с застрявшего в горах воздушного шара. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 16:25 мск вертолет Ка-32 МЧС России приземлился на базе Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи с пятью спасенными на борту, двое из них — дети», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Все эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии, травм и повреждений нет. Пассажиры воздушного шара сообщили, что самостоятельно покинули его.

Инцидент произошел в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи ранее в этот же день. На воздушном шаре на горе высотой 2 тыс. м застряли трое взрослых и трое детей.

Сначала в МЧС сообщили, что обнаружили двоих детей, но позднее стало известно, что сотрудники экстренных служб нашли всех, кто застрял на воздушном шаре в горах Сочи.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что шар застрял в районе горы Семиглавая. По предварительной информации, в пути он зацепился за деревья и повис.