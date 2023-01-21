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Воздушный шар со взрослыми и детьми застрял на дереве на горе в Сочи

Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве на горе высотой 2 тыс. м в Сочи
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тыс. м в Сочи, сообщили 21 января в экстренных службах.

Инцидент произошел селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. На воздушном шаре находятся трое взрослых и трое детей.

В настоящее время спасатели принимают меры по спасению людей. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.

В августе прошлого года воздушный шар приземлился недалеко от частного жилого дома в товариществе «Южная дача» в Ленинградской области. Как рассказала «Известиям» председатель товарищества Светлана Крузе, корзина с людьми приземлилась рядом с домом, а сам шар лег на крышу строения. Пострадавших не было.

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