Спасатели нашли всех пассажиров после инцидента с воздушным шаром в Сочи

Сотрудники экстренных служб нашли всех взрослых и детей, застрявших на воздушном шаре в горах Сочи. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи, найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По информации ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал. Вертолет с людьми на борту покидает место происшествия.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что шар застрял в районе горы Семиглавая. По предварительной информации, в пути он зацепился за деревья и повис.

Инцидент произошел в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи ранее в этот же день. На воздушном шаре на горе высотой 2 тыс. застряли трое взрослых и трое детей. Ранее в МЧС сообщили, что обнаружили двоих детей.

В связи с произошедшим следователи организовали проверку. На место происшествия выехала следственная группа.