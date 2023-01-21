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СК проведет проверку после инцидента с воздушным шаром в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар застрял на дереве в горах в Сочи. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи ранее в этот же день. На воздушном шаре на горе высотой 2 тыс. застряли трое взрослых и трое детей.

«Доследственная проверка [проводится] по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

На место происшествия выехала следственная группа.

Прибывшие на помощь спасатели спустились с вертолета в лес, уточнили в МЧС. Однако, как оказалось, пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. С пилотом шара установили связь. В настоящее время людей ищут с воздуха с помощью вертолета и наземным способом.

В июле 2022 года в египетском Луксоре в результате падения воздушного шара пострадали двое туристов. ЧП произошло, когда несколько аэростатов взлетали одновременно для осмотра с высоты древнеегипетских памятников.

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