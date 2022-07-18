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Двое туристов пострадали при падении воздушного шара в Египте

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Фото: Global Look Press/dpa/Gehad Hamdy
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В египетском Луксоре в результате падения воздушного шара пострадали двое туристов. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщило министерство гражданской авиации страны.

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Получившие травмы из-за аварии были сразу же доставлены в больницу. ЧП произошло при групповой экскурсии, когда несколько аэростатов взлетали одновременно для осмотра с высоты древнеегипетских памятников.

Сообщается, что один из шаров на высоте около 60 м при скорости ветра 4 м/с отклонился в сторону другого, после чего произошел взрыв воздушного судна и шар с 28 туристами на борту был вынужден совершить жесткую посадку на землю.

В связи с происшествием все полеты на воздушных шарах в Египте временно приостановлены до расследования аварии, которое начали специалисты комитета управления гражданской авиации.

В январе 2018 года в результате падения воздушного шара в египетском Луксоре погиб один турист из США, еще семь человек получили травмы. Тогда авария произошла также из-за сильного порыва ветра.

Самая страшная трагедия при путешествиях на шарах в Египте произошла в Луксоре в феврале 2013 года. Тогда аэростат с иностранцами на борту загорелся в воздухе и рухнул на землю с 300-метровой высоты. Погибли 19 человек.

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