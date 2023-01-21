Двоих детей нашли невредимыми после инцидента с воздушным шаром в Сочи

Двое детей были обнаружены после происшествия с воздушным шаром в Сочи. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали», — сообщили в ведомстве журналистам.

Прибывшие на помощь спасатели спустились с вертолета в лес, уточнили в МЧС. Однако, как оказалось, пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. С пилотом шара установили связь. В настоящее время других людей ищут с воздуха с помощью вертолета и наземным способом.

Инцидент произошел в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи ранее в этот же день. На воздушном шаре на горе высотой 2 тыс. застряли трое взрослых и трое детей.

В связи с произошедшим следователи организовали проверку. На место происшествия выехала следственная группа.