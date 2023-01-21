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В Варшаве собрался митинг против военного участия Польши на Украине

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Фото: РИА Новости/Филип Климашевский
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В столице Польши Варшаве 21 января проходит митинг против втягивания страны в украинский конфликт. В марше участвуют несколько сотен человек.

Организатором акции выступает патриотическая организация «Соотечественники-Камрады». На плакатах участников написаны призывы к миру и заявления о недопустимости «проливания польской крови».

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В своем заявлении организаторы выражают недовольство «провоенной пропагандой», которую польские СМИ и политики несут людям.

«В Польше должен царить мир», — приводит текст заявления агентство «РИА Новости».

19 января первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что среди поляков зреет недовольство тем, что их сограждане участвуют в военных действиях на Украине, а украинские беженцы «прекрасно себя чувствуют» на территории Польши.

В декабре прошлого года польское издание Onet со ссылкой на результаты социологического исследования написало, что симпатию к украинцам больше нельзя назвать доминирующим чувством у поляков. Теперь «стандартным» является чувство неприязни, и оно растет.

В ноябре газета Myśl Polska также сообщила, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого украинские беженцы массово мигрировали в Европу.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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