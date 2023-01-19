В Госдуме объяснили призыв мобилизовать украинских беженцев в Польше

Среди поляков зреет недовольство тем, что их сограждане участвуют в военных действиях на Украине, а украинские беженцы «прекрасно себя чувствуют» на территории Польши. Об этом 19 января заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он отреагировал на призыв бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала-полковника в запасе Вальдемара Скжипчака мобилизовать украинских беженцев.

«Больше и больше поляков гибнет на Украине, это не только наемники, это и определенные советники, которых отправляют польские вооруженные силы на фронт. И это вызывает естественное недовольство среди населения Польши», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом Чепа отметил, что на территории Польши находится большое количество украинских беженцев, которые живут за счет польских налогоплательщиков.

«Это также вызывает недовольство среди поляков. С одной стороны, они видят беженцев, которые прекрасно себя чувствуют на территории Польши, с другой стороны, гибнут поляки за то, чтобы украинские беженцы получали деньги. Поляки говорят: «Идите на фронт, вместо того чтобы приезжать к нам», — сказал он.

Парламентарий предположил, что таким заявлением Скжипчак пытался «каким-то образом успокоить население Польши».

13 января польское издание Obozrevatel сообщило, что украинским беженцам в стране стали приходить сообщения от службы соцстрахования с требованием вернуть деньги. Подобные требования поступают от польского органа соцстрахования ZUS.

В декабре прошлого года польское издание Onet со ссылкой на результаты социологического исследования написало, что симпатию к украинцам больше нельзя назвать доминирующим чувством у поляков. Теперь «стандартным» является чувство неприязни, и оно растет.

В ноябре газета Myśl Polska также сообщила, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого украинские беженцы массово мигрировали в Европу.