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Украинские беженцы рассказали о требовании Польши вернуть начисленные деньги

Obozrevatel: Польша требует от украинских беженцев вернуть социальные выплаты
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Украинским беженцам стали приходить сообщения от польской службы соцстрахования с требованием вернуть деньги. О жалобах украинцев написало издание Obozrevatel 13 января.

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Подобные требования приходят от польского органа соцстрахования ZUS. Предполагается, что при выезде из страны украинцы должны оповещать вышеупомянутую службу, чтобы та прекратила начисления. Однако даже при соблюдении всех правил деньги всё равно начислялись, а теперь их требуют вернуть, пишет Obozrevatel.

«Выехали из Польши летом. Был предупрежден ZUS и закрыт банковский счет... В январе пришло письмо с требованием вернуть средства, к которым я не имею доступа, и о наличии которых не знала», — приводит издание обращение украинки.

Речь идет о ежемесячных выплатах на несовершеннолетних детей в размере около 500 золотых (около 8 тыс. рублей).

В конце ноября министр внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что польское руководство перестанет выплачивать соцпособия украинским беженцам, часто пересекающим польско-украинскую границу. По словам Шефернакера, в Польше появилась проблема с выплатами материальной помощи из-за того, что украинцы часто перемещаются на родину и обратно.

В связи с этим в закон введут норму, которая позволит каждый раз, когда кто-то пересекает польско-украинскую границу, замораживать материальную помощь, которая выплачивается в Польше.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 11 января сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины уехало 17,4 млн человек.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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