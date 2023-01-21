В МО Турции заявили о поставке 18 млн т продукции по зерновому коридору

В рамках зерновой сделки в разные страны было поставлено 18 млн т сельскохозяйственной продукции, заявил 21 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что благодаря усилиям Турции удалось разблокировать экспорт агропродукции из портов Украины.

«До сегодняшнего дня 18 млн т продукции уже поставлено адресатам по зерновому коридору. Усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проводящего переговоры с (Россией и Украиной. — Ред.), облегчают путь для решения проблем», — приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее в этот день в МИД РФ отвергли обвинения Организации Объединенных Наций (ООН) о якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке. Как отметили в ведомстве, список и очередность проверок формируются украинской стороной.

В своем заявлении российский МИД также обратил внимание, что большая часть продукции в рамках черноморской инициативы поступает не в бедные страны, как предполагалось, а в государства с высоким уровнем доходов. Так, по данным ведомства, в бедные страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также Джибути) поступило всего 551 527 т, что составляет 3% от общего объема поставок.

16 января Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Помимо прочего, лидеры двух стран обсудили ход реализации зерновой сделки: вывоз украинского зерна из портов и разблокирование поставок российского продовольствия и удобрений.

14 января посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет. По его словам, российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, страховыми сборами и блокировкой доступа к портам.

До этого, 11 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.

18 ноября Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Стамбульский координационный центр принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.