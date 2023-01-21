Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области
Мир
В Турции назвали планируемое сожжение Корана в Швеции преступлением ненависти
Мир
Япония заявила о намерении добиться переговоров с РФ по рыболовству у Курил
Мир
Главы МИДов стран Балтии потребовали от Германии передать Украине танки
Мир
Карл III не будет надевать старомодную одежду на коронацию
Мир
Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО
Мир
В МО Турции заявили о поставке 18 млн т продукции по зерновому коридору
Мир
Минобороны сообщило об уничтожении 35 украинских военных на купянском направлении
Мир
На Украине сообщили о невозможности доказать поставки дронов в РФ из Ирана
Мир
Маск нанял около 100 телохранителей из-за страха похищения
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Двуречье на донецком направлении
Мир
В Чехии опровергли сообщение о готовности передать Киеву танки Leopard 2
Сюжет:

В МО Турции заявили о поставке 18 млн т продукции по зерновому коридору

0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках зерновой сделки в разные страны было поставлено 18 млн т сельскохозяйственной продукции, заявил 21 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что благодаря усилиям Турции удалось разблокировать экспорт агропродукции из портов Украины.

Злак препинания: как на экспорт из РФ повлияет продление зерновой сделки
Из-за санкций российские поставщики пшеницы теряют до $30 с каждой тонны

«До сегодняшнего дня 18 млн т продукции уже поставлено адресатам по зерновому коридору. Усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проводящего переговоры с (Россией и Украиной. — Ред.), облегчают путь для решения проблем», — приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее в этот день в МИД РФ отвергли обвинения Организации Объединенных Наций (ООН) о якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке. Как отметили в ведомстве, список и очередность проверок формируются украинской стороной.

В своем заявлении российский МИД также обратил внимание, что большая часть продукции в рамках черноморской инициативы поступает не в бедные страны, как предполагалось, а в государства с высоким уровнем доходов. Так, по данным ведомства, в бедные страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также Джибути) поступило всего 551 527 т, что составляет 3% от общего объема поставок.

16 января Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Помимо прочего, лидеры двух стран обсудили ход реализации зерновой сделки: вывоз украинского зерна из портов и разблокирование поставок российского продовольствия и удобрений.

14 января посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет. По его словам, российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, страховыми сборами и блокировкой доступа к портам.

До этого, 11 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.

18 ноября Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Стамбульский координационный центр принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023