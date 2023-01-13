Посол РФ в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в соглашении по экспорту агропродукции

Прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов 13 января в беседе с турецким изданием Yeni Şafak.

По его словам, российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, страховыми сборами и блокировкой доступа к портам.

«Даже с передачей российских удобрений в бедные страны возникают задержки. Небольшая часть груза была отправлена в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия держат нашу продукцию в портах. Передача аммиачного сырья, которое будет использоваться для производства удобрений, из порта Южный не была начата», — рассказал дипломат.

Он добавил, что возобновлению поставок аммиака препятствует исключительно Киев.

«Мы говорим о 2,5 млн т сырья в год, которого хватит для производства 7 млн т удобрений, чтобы прокормить 200 млн человек. Всё это наглядно демонстрирует, кто заботится о потребностях стран Африки, Азии и Латинской Америки», — сказал Ерхов.

В отношении зерновой сделки, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, российский посол заметил, что на сегодняшний день экспортировано 17 млн т украинского зерна.

«Однако мы всё еще наблюдаем перекосы в географическом распределении получателей продовольствия с Украины. Ситуация с нашей продукцией также не внушает оптимизма. Прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается», — с сожалением заметил Ерхов.

Договор, который предполагал вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, истек 18 ноября 2022 года. Он подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.

ООН заявляла об обязательствах реализовать снятие ограничений, но именно они не были выполнены.

В понедельник, 9 января, ни одно судно, следовавшее в рамках зерновой сделки, не смогло покинуть порты Украины из-за погодных условий, сообщил Совместный координационный центр (СКЦ). На тот момент было разрешено движение 1264 сухогрузов, из них 631 — на прибытие в украинские порты и 633 — на выход.

Ранее, 26 декабря 2022 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в зерновой сделке есть существенные достижения. По его словам, проблема с экспортом удобрений из России полностью не решена, однако есть существенные продвижения в этом вопросе.

16 декабря замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что зерновая сделка нуждается в коррективе, поскольку условия, касающиеся беспрепятственного доступа к российской сельхозпродукции, выполняются не так, как следует. После чего генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил 19 декабря, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ.