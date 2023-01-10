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Сухогрузы с агропродукцией не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

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Фото: Global Look Press/XinHua/Sha Dati
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В понедельник, 9 января, ни одно судно, следовавшее в рамках «зерновой сделки», не смогло покинуть порты Украины из-за погодных условий. Об этом сообщил Совместный координационный центр (СКЦ).

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Сейчас в порты Украины следуют три сухогруза Blue Shark, Erica, Antheia, которые прошли в понедельник по гуманитарному коридору.

«По состоянию на 9 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 16 945 661 т», — цитирует «Интерфакс» сообщение СКЦ.

Также в Совместном координационном центре уточнили, что на данный момент было разрешено движение 1 264 сухогрузов: из них 631 на прибытие в украинские порты и 633 на выход.

Ранее, 16 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что «зерновая сделка» нуждается в коррективе, поскольку условия, касающиеся беспрепятственного доступа к российской сельхозпродукции, выполняются не так, как следует. После чего генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил 19 декабря, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ.

26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в зерновой сделке есть существенные достижения. По его словам, проблема с экспортом удобрений из России полностью не решена, однако есть существенные продвижения в этом вопросе.

Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле 22 июля. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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