МИД РФ опроверг данные ООН о затягивании инспекций судов по зерновой сделке

В МИД РФ отвергли обвинения Организации Объединенных Наций (ООН) о якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке. Как указано в заявлении ведомства, опубликованном 21 января, список и очередность проверок формируются украинской стороной.

Указывается, что информация из пресс-релиза ООН о якобы более чем 100 судах, находящихся в территориальных водах Турции и подключенных к инициативе, а также о среднем времени ожидания в 21 день не соответствует действительности.

«В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там также подчеркнули, что неоднократно обращали внимание на проблему искусственного скопления сухогрузов в порту Стамбула, которое создается украинскими коммерсантами, фрахтующими суда без учета согласованных правил, сроков регистрации и участия в инициативе.

«До включения в инициативу такие суда не могут считаться ее участниками, а Совместный координационный центр в Стамбуле ответственности за них не несет. Очевидно, что в Киеве руководствуются исключительно корыстными задачами продать «побольше и поскорее», пренебрегая утвержденным порядком работы», — подчеркнули в МИД РФ.

При этом в ведомстве вновь напомнили, что большая часть продукции в рамках черноморской инициативы поступает не в бедные страны, как предполагалось, а в государства с высоким уровнем доходов.

Так, по данным МИД РФ, страны с высоким уровнем доходов (ЕС, Великобритания и т.д.) получили 8,6 млн т грузов (47%), а бедные страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также Джибути) — всего 551 527 т (3%). Причем доля этих государств снижается — в первые 120 дней действия инициативы она составляла почти 4%.

«Следует отметить, что именно по этой причине ооновцы спешно переквалифицировали черноморскую инициативу из гуманитарной в коммерческую и отказывались публиковать под предлогом коммерческой же тайны сведения о получателях грузов», — подчеркнули в ведомстве.

В МИДе также обвинили ООН в бездействии в вопросе возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Как отметили в ведомстве, вывоз удобрений, включая аммиак, должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского продовольствия, однако в пресс-релизе ООН «расплывчато сообщается о неких дискуссиях между некими сторонами в целях достижения некого соглашения».

Российская позиция на этот счет была неоднократно и подробно доведена до ооновцев — перевалка аммиака должна была начаться в рамках реализации черноморской инициативы. Никаких дополнительных договоренностей на этот счет требоваться не должно. Отмечается, что в этом вопросе не хватает только согласия Киева, который блокирует поставки сырья для удобрений.

19 января депутат Госдумы Евгений Нифантьев заявил, что Россия не должна заниматься повышением эффективности зерновой сделки, она и так сделала достаточно для проекта. Он подчеркнул, что Россия сделала максимальное число шагов навстречу ООН, странам Запада и ряду беднейших стран, нуждающихся в зерне.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.