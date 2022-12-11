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Зеленский обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зернового коридора. Об этом он сообщил 11 декабря в своем Twitter.

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«Продолжил диалог с президентом Эрдоганом <…> Отметил поддержку украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора», — говорится в публикации.

На Международном саммите по продовольственной безопасности Зеленский объявлял, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи.

18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. СКЦ в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки еще на 120 дней.

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