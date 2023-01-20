В Зеленограде на переходе сбили двух пешеходов

Между 6-м и 7-м микрорайонами Зеленограда в Москве сбили двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом 20 января сообщил источник «Известий».

Судя по кадрам с места аварии, машина протащила пешеходов после столкновения еще на несколько метров от перехода.

Очевидцы утверждают, что в результате ДТП пострадали дети. На место происшествия выехала скорая помощь.

По некоторым данным, пострадавших могло быть трое.

Ранее, 18 января, 33-летний водитель грузового автомобиля погиб при столкновении с автомобилем такси на МКАД в Москве. По предварительным данным прокуратуры Восточного административного округа, ДТП произошло по вине 23-летнего водителя такси.