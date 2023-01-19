Мужчина погиб в результате ДТП с участием такси и грузовика на МКАД

Мужчина погиб при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика на МКАД в Москве. Об этом 18 января сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Отмечается, что около 22:00 произошла авария с участием такси, еще одного легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погиб 33-летний водитель грузового автомобиля.

Добавляется, что прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего.

По предварительным данным, отметили в ведомстве, ДТП произошло по вине 23-летнего водителя такси.

Накануне на 101-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль Skoda с «Газелью». Произошло возгорание иномарки.