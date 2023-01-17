На МКАД загорелась легковушка после столкновения с «Газелью»
Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» и загорелся вечером 17 января на МКАД. Об этом сообщил источник «Известий».
По его информации, на 101-м км дороги машина Skoda врезалась в «Газель» и загорелась. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется, а движение на этом участке дорогое затруднено.
Ранее в этот день в Москве задержали водителя автомобиля Lada, который пытался скрыться от правоохранителей. Чтобы остановить правонарушителя, полицейские открыли стрельбу. Три колеса авто удалось пробить, после чего машина остановилась.