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На МКАД загорелась легковушка после столкновения с «Газелью»

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Фото: Дептранс Москвы
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Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» и загорелся вечером 17 января на МКАД. Об этом сообщил источник «Известий».

По его информации, на 101-м км дороги машина Skoda врезалась в «Газель» и загорелась. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется, а движение на этом участке дорогое затруднено.

Ранее в этот день в Москве задержали водителя автомобиля Lada, который пытался скрыться от правоохранителей. Чтобы остановить правонарушителя, полицейские открыли стрельбу. Три колеса авто удалось пробить, после чего машина остановилась.

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