Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия заблокировала транш военной помощи для Украины на €500 млн
Общество
Журналисты МИЦ «Известия» получили награды Минобороны и Росгвардии
Мир
Депутаты бундестага отказались голосовать по поставкам Киеву танков
Мир
На Украине назвали США лучшим другом из-за количества финансовой помощи
Экономика
В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау»
Мир
«Кафе Москва» в Берлине временно переименуют в «Кафе Киев»
Мир
Более миллиона французов участвовали в протестах против пенсионной реформы
Мир
Будапешт призвал Киев прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатье
Мир
Врач в Италии получила пожизненный срок за «лечение» рака ультразвуком
Мир
В Литве заверили в передаче сотен танков Украине по итогам встречи в Рамштайне
Общество
Прощание с режиссером Николаем Досталем состоится 22 января в Москве
Мир
Шольцу напомнили о горящих немецких танках на Украине в 1943 году

Премьер Польши рассказал о последствиях конфликта на Украине для экономики ЕС

Премьер Польши считает, что продолжение конфликта на Украине усилит рецессию в зоне евро
0
Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Andrzej Lange
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 января заявил, что продолжение украинского конфликта отразится на экономике стран зоны евро, а США скорее продемонстрируют заметный экономический рост.

Зимние скачки: какие последствия энергокризиса ждут ЕС в 2023 году
И почему при заполненных газовых хранилищах некоторые страны региона готовятся к блэкаутам

По его словам, с экономической точки зрения, если боевые действия на Украине не закончатся до конца 2023 года, это может привести к снижению прогнозов экономического роста и перерасти «в усиливающуюся рецессию в зоне евро».

Также Моравецкий отметил, что США при этом не ощущают последствий украинского конфликта, так как имеют большие запасы сланцевого газа и нефти.

«США, по всей видимости, будут иметь довольно приличный рост на уровне около 2% в этом году», — подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер заявил, что в Европе «явно чувствуется страх, что рецессия может быть еще сильнее, что она может быть долговременной». В западных столицах всё чаще возникает вопрос, когда закончится конфликт на Украине, добавил он.

Ранее, 12 января, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал в беседе с «Известиями», что в США наблюдается переход к замедлению экономики, в то время как в Европе базовым сценарием в настоящее время является стагфляция.

10 января Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокого уровня инфляции.

До этого, 29 декабря, обозреватель The Hill Авраам Шама написал, что западные страны хотят завершить украинский конфликт, чтобы заняться решением проблем в экономике своих государств. По его словам, центральные банки в Европе и США повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей, добавил он.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023