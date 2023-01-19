Премьер Польши рассказал о последствиях конфликта на Украине для экономики ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 января заявил, что продолжение украинского конфликта отразится на экономике стран зоны евро, а США скорее продемонстрируют заметный экономический рост.

По его словам, с экономической точки зрения, если боевые действия на Украине не закончатся до конца 2023 года, это может привести к снижению прогнозов экономического роста и перерасти «в усиливающуюся рецессию в зоне евро».

Также Моравецкий отметил, что США при этом не ощущают последствий украинского конфликта, так как имеют большие запасы сланцевого газа и нефти.

«США, по всей видимости, будут иметь довольно приличный рост на уровне около 2% в этом году», — подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер заявил, что в Европе «явно чувствуется страх, что рецессия может быть еще сильнее, что она может быть долговременной». В западных столицах всё чаще возникает вопрос, когда закончится конфликт на Украине, добавил он.

Ранее, 12 января, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал в беседе с «Известиями», что в США наблюдается переход к замедлению экономики, в то время как в Европе базовым сценарием в настоящее время является стагфляция.

10 января Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокого уровня инфляции.

До этого, 29 декабря, обозреватель The Hill Авраам Шама написал, что западные страны хотят завершить украинский конфликт, чтобы заняться решением проблем в экономике своих государств. По его словам, центральные банки в Европе и США повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к глубокой рецессии. Прекращение конфликта снизит цены и поможет миллионам людей, добавил он.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

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