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Минюст США заявил о желании начать конфискацию активов РФ в пользу Украины

Минюст США заявил о планах начать передачу части конфискованных активов России Украине
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Фото: Global Look Press/XinHua/Liu Jie
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Министерство юстиции США намерено начать передачу конфискованных российских активов Украине. Об этом 19 января заявил руководитель рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», — заявил он на семинаре в Гудзоновском институте.

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Ранее в этот день стало известно, что Еврокомиссия продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

До этого, 5 января, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил о намерении самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. По его словам, такое решение Эстонии стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

22 декабря американский сенат одобрил включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковать замороженные активы бизнесменов из РФ. Принятая поправка предусматривает изъятие и продажу активов бизнесменов из РФ для их передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

Ранее, 23 декабря, председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов. По его словам, каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. На текущий момент эксперты говорят о сумме между €350 млрд и €500 млрд, которые для этого необходимы, добавил Мишель.

23 ноября глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма эстонского бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус заявила, что в Эстонии заморожены связанные с РФ активы на десятки миллионов евро.

Между тем 30 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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