В ЕС подготовят юридические механизмы для конфискации российских активов

Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов. Об этом в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

«ЕК подготовила проекты директив о гармонизации законодательства государств-членов в сфере криминализации обхода санкций и об изъятии и конфискации активов. Работа над этими спорными с юридической точки зрения нормативными актами продолжается», — рассказал дипломат.

По его словам, пока что Брюссель отчитывает те страны-члены, которые «не дорабатывают с замораживанием» активов россиян». Кирилл Логвинов отметил, что в отличие от Эстонии другие страны ЕС «предпочитают не афишировать свои воровские планы».

Напомним, Таллин пообещал уже в январе представить механизм изъятия российских активов в пользу Украины.

В интервью «Известиям» дипломат также напомнил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже высказала предложение о создании некой структуры по управлению захваченными госактивами России. Она предполагает их инвестирование с целью извлечения прибыли с последующей передачей Киеву.

«Как эти планы соотносятся с общепризнанной нормой международного права об иммунитете собственности государств, фон дер Ляйен не пояснила. Понятно, что, какие бы «юридические» уловки ЕС не придумал для изъятия российских активов в пользу Украины, такие действия всё равно будут представлять собой обычное воровство», — заключил дипломат.

В интервью «Известиям» Кирилл Логвинов также рассказал о потенциале западных поставов оружия на Украину и готовности самого ЕС к новым санкциям против РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:



«Отношения с ЕС теперь уже предстоит выстроить заново»