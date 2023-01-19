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БелАЗ оснастили российской газотурбинной установкой

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Фото: Global Look Press/Романенко Эрик
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Новый образец дизель-генератора для белорусских большегрузных самосвалов создан компанией «Калужский двигатель». Установка мощностью 1700 кВт соответствует зарубежным аналогам, имеет больший ресурс и требует меньших затрат на техническое обслуживание, сообщила 19 января пресс-служба завода «БелАЗ».

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Реализация проекта стала возможной благодаря стратегическим соглашениям между российской компанией «Трансмашхолдинг», в которую входит «Калужский двигатель», и «БелАЗ».

«Существующая испытательная база Коломенского завода обеспечит проведение всех необходимых испытаний дизель-генераторов типа 16-36ДГ на основных эксплуатационных режимах карьерного самосвала», — отметил генеральный директор Коломенского завода Игорь Щедров.

Для начала опытно-промышленный образец установки протестировали российские инженеры, а сейчас модуль смонтировали на тестовый самосвал грузоподъемностью 90 т. На заводском полигоне газотурбинный самосвал должен отработать 200 моточасов. По результатам эксплуатации самосвала будут определены объемы поставок силовых установок на 2023 год.

Коломенский завод уже имеет опыт сотрудничества с БелАЗом. В период с 1982 по 2006 годы предприятие осуществляло поставки дизель-генераторов для карьерных самосвалов грузоподьемностью 180 т и 220 т. Всего было поставлено 390 двигателей.

8 декабря стало известно, что запуск российского электрогрузовика EVM Pro перенесен на I квартал 2023 года. Гендиректор компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илья Рашкин сообщил, что предприятие начиная с 2023 года планирует выпустить по 1 тыс. электрогрузомобилей. Электрогрузовик был представлен в феврале 2022 года. Он создан на базе шасси «УАЗ Профи». Запас хода электромобиля массой 3,5 т на одном заряде составит до 300 км.

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