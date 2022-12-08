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Производитель отложил выпуск российского электрогрузовика EVM Pro

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Фото: Электромобили Мануфэкчуринг рус
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Запуск в серию российского коммерческого грузовика на электротяге намечен на I квартал 2023 года. Гендиректор компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илья Рашкин сообщил, что предприятие начиная с 2023 года планирует выпустить по 1 тыс. электрогрузомобилей, сообщает 8 декабря ТАСС.

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«Мы сдвигаем срок серийного запуска. Сначала мы думали, что успеем запуститься к концу года, сейчас запуск намечен на I квартал 2023 года. Это самое основное, наверное, изменение в нашем проекте, которое произошло. Планируем и в 2023 году, и далее ежегодно выпускать по 1 тыс. электрогрузомобилей», — рассказал Рашкин.

Согласно первоначальным планам компании, серийное производство российских электрогрузовиков на шасси коммерческого «УАЗ Профи» было намечено на III квартал 2022 года, но перенос сроков запуска электромобиля в серию был вызван суммой нескольких факторов.

«Тогда мы были на пороге подписания соглашения с венчурным фондом VEB Ventures. Но после 24 февраля все изменилось: сам фонд фактически приостановил работу. Найдя инвестора, мы, по сути, тут же его потеряли, и нам пришлось снова проделывать весь этот путь и искать нового потенциального инвестора. В итоге мы нашли такого партнера, но не в начале года, а в III квартале. Все это время мы продолжали инвестировать собственные средства, чтобы не приостанавливать проект», — уточнил гендиректор предприятия.

По оценке Ильи Рашкина сейчас компания нашла нового инвестора, однако не раскрывает его, пока «сделка находится в финальной стадии подписания», объяснил он. Также Рашкин добавил, что у компании в процессе запуска производства возникли трудности с закупкой оборудования: часть станков планировалось закупить в Европе. Некоторые из них планировали купить в Европе, но позже отказались от этой идеи и стали искать аналоги в Китае. В итоге ковидные ограничения и сбой сроков поставки станков тоже повлияли на перенос выпуска электрогрузовика на I квартал 2023 года.

26 августа правительство Москвы, Минпромторг и производитель электрогрузомобилей EVM Pro («Электромобили мануфэкчуринг Рус») подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК). Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн рублей. До окончания действия контракта EVM обязуется выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта. Сообщил гендиректор EVM Илья Рашкин. Производство будет размещаться на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он создан на базе шасси «УАЗ Профи». Запас хода электромобиля массой 3,5 т на одном заряде составит до 300 км.

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