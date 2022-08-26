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Минпромторг заявил о выпуске партии электрогрузомобилей EVM Pro до конца года

Общий объем инвестиций в проект «Электромобили мануфэкчуринг рус» по выпуску электрогрузомобилей составит более 900 млн рублей
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Фото: Минпромторг РФ/minpromtorg.gov.ru
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Правительство Москвы, Минпромторг и производитель электрогрузомобилей EVM Pro («Электромобили мануфэкчуринг Рус») подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), сообщило 26 августа министерство. До конца года предполагается выпустить первую парию транспорта.

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«Технический запуск завода состоится в сентябре 2022 года, официальное открытие запланировано на IV квартал, до конца года будет выпущена первая партия электрогрузомобилей», — говорится в сообщении.

Компания обязуется реализовать инвестиционный проект в течение 4,5 лет. Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, объем инвестиций в рамках СПИКа составит 286 млн рублей.

«Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн руб. До окончания действия контракта EVM обязуется выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта», — сказал учредитель и гендиректор EVM Илья Рашкин.

Производство будет размещаться на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

Как уточняется, машины включены в госпрограммы стимулирования спроса — покупателям предоставят субсидию для компенсации части расходов на приобретение электрогрузомобиля.

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» 16 августа сообщила «Известиям», что электромобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон, изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор). В основе машины лежит шасси «УАЗ Профи». Мощность завода рассчитана на 1 тыс. электрогрузовиков в год.

15 июня предсерийный образец EVM Pro был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Ориентировочная стоимость машины составляет около 4,5 млн рублей без учета субсидий.

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