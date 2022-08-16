Завод по выпуску электрогрузовиков откроется в Москве в конце года
Завод по выпуску электрогрузовиков EVM PRO откроется в IV квартале 2022 года в Москве. Об этом «Известиям» сообщила 16 августа компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».
По информации пресс-службы предприятия, к запуску завода в конце 2022 года объем инвестиций в проект составит 900 млн рублей. Мощность завода рассчитана на 1000 электрогрузовиков в год.
«Технический запуск состоится в сентябре, официально откроем серийное производство в IV квартале. Сейчас идет приемка заказанного оборудования. Всего в списке 100 станков различного назначения, в том числе те, что применяются на заводах Tesla. Часть оборудования — собственная разработка инженеров нашей компании, что позволило отказаться от приобретения европейских аналогов», — сообщил учредитель и генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илья Рашкин.
В основе машины лежит шасси УАЗ Профи. Машина грузоподъемностью до 1 тонны имеет запас хода на одном заряде 300 км. Межсервисный пробег составляет 30 тыс. км, что соответствует расширенной заводской гарантии.
Электрогрузомобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон, изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор).
15 июня предсерийный образец EVM PRO был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Ориентировочная стоимость машины около 4,5 млн рублей без учета госсубсидий.