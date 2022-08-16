Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил об окончании однополярного мира после начала спецоперации
Мир
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Мир
Китай призвал одуматься сторонников независимости Тайваня
Мир
Путин заявил о соответствии начала спецоперации в Донбассе уставу ООН
Мир
В СВР указали на разработку Западом планов по оккупации Украины
Экономика
IKEA ликвидирует управлявшую магазинами в России компанию
Общество
В Минобороны назвали причину ЧП на военном складе в Крыму
Мир
Китай введет санкции против семи сторонников независимости Тайваня
Спорт
IBU обсудит продление отстранения биатлонистов России и Белоруссии
Туризм
Финляндия сократит выдачу виз россиянам в 5–10 раз
Мир
Глава МИД Украины уличил Запад в желании увидеть крах страны
Общество
Аксенов заявил о сокращении маршрутов поездов в Крым из-за ЧП под Джанкоем

Завод по выпуску электрогрузовиков откроется в Москве в конце года

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завод по выпуску электрогрузовиков EVM PRO откроется в IV квартале 2022 года в Москве. Об этом «Известиям» сообщила 16 августа компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».

Занимательная автоматика: подготовлены требования к беспилотным автомобилям
По каким дорогам поедут машины без водителей и кто ответит за ДТП

По информации пресс-службы предприятия, к запуску завода в конце 2022 года объем инвестиций в проект составит 900 млн рублей. Мощность завода рассчитана на 1000 электрогрузовиков в год.

«Технический запуск состоится в сентябре, официально откроем серийное производство в IV квартале. Сейчас идет приемка заказанного оборудования. Всего в списке 100 станков различного назначения, в том числе те, что применяются на заводах Tesla. Часть оборудования — собственная разработка инженеров нашей компании, что позволило отказаться от приобретения европейских аналогов», — сообщил учредитель и генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илья Рашкин.

В основе машины лежит шасси УАЗ Профи. Машина грузоподъемностью до 1 тонны имеет запас хода на одном заряде 300 км. Межсервисный пробег составляет 30 тыс. км, что соответствует расширенной заводской гарантии.

Электрогрузомобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон, изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор).

15 июня предсерийный образец EVM PRO был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Ориентировочная стоимость машины около 4,5 млн рублей без учета госсубсидий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022