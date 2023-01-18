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Блокадница поделилась с «Известиями» воспоминаниями о пережитых днях в Ленинграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пережившая блокаду Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) Пескова Валентина Ивановна поделилась 18 января с «Известиями» воспоминаниями о тех страшных днях.

«Норма была 125 г хлеба — больше ничего. Воды не было, света не было, тепла не было. Ничего не работало. <...> Мы топили снег и пили его. <...> В апреле 1942 года мы сожгли все. Нам нечем было даже чай разогреть. Все стулья, всё пережгли», — вспоминает Валентина Ивановна.

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За время нахождения в городе от голода умер младший брат Валентины. Следом слегла и мать, однако она смогла найти в себе силы и встать на ноги, чтобы спасти оставшуюся в живых дочь.

Когда началась блокада Ленинграда, Валентине Ивановне было 11 лет. В городе она пробыла семь месяцев. В 1942 году ее вместе с матерью вывезли по «дороге жизни».

«Нас везли в грузовых машинах в открытых. <...> Перед нами машина ушла под лед (их перевозили через Ладожское озеро. — Ред.), никто не спас. Все были полуживые. Наш [грузовик] свернул как-то и нас Бог сохранил», — рассказала она.

К сожалению, мама еще тогда маленькой девочки умерла от голода после пересечения озера.

Сейчас Валентине Ивановне 92 года, она живет во Владимире.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда.

Также глава государства возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В годы войны на этом плацдарме сражался и получил ранение его отец — Владимир Спиридонович Путин.

Родители президента России прошли блокаду от начала до конца. Глава государства вспоминал, как во время блокады Ленинграда у его мамы Марии Ивановны украли карточки на хлеб.

Блокада Ленинграда длилась почти 900‑дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

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