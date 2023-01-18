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Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда.

После возложения венка глава государства поправил на нем ленты в цветах государственного флага и склонил голову перед монументом.

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Отмечается также, что президент исполнил гимн России и почтил память людей, погибших в ходе немецкой блокады Ленинграда. Путин также возложил цветы к одной из братских могил, в которой похоронен его родной брат Виктор, скончавшийся зимой в 1942 году в Ленинграде.

Ранее 18 января президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Президент подчеркнул, что подвиг защитников города навсегда останется в памяти россиян и эти страницы истории должны быть переданы будущим поколениям.

В этот же день Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В годы войны на данном плацдарме сражался и получил ранение отец президента России — ленинградец Владимир Спиридонович Путин. Родители главы государства прошли блокаду от начала до конца. Президент традиционно возлагает цветы к мемориалу в годовщину события.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

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