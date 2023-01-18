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Путин поздравил ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин поздравил в среду, 18 января ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с 80-летием прорыва блокады Ленинграда.

«Это для всех нас большое событие, не только для ленинградцев, не только для города, тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны», — сказал глава государства на встрече с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда и общественниками, которая проходит в Государственном мемориальном музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге.

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Президент подчеркнул, что подвиг защитников города навсегда останется в памяти россиян, и эти страницы истории должны быть переданы будущим поколениям. Также он назвал чрезвычайно важным вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее в этот день Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Ленинградской области.

18 января 1943 года советские войска пробили блокадное кольцо немецкой армии вокруг Ленинграда. В этот день был освобожден Шлиссельбург и очищено от противника все южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 км восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная дороги.

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