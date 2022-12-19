Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда

Президент России Владимир Путин поручил утвердить план празднования 80-летия полного снятия блокады Ленинграда до 30 декабря. Соответсвующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации образовать организационный комитет, разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — говорится в сообщении.

Важная дата отмечается 18 января. В Санкт-Петербурге ко Дню прорыва блокады Ленинграда установили выплаты для ветеранов. Как сообщили 19 декабря в пресс-службе администрации губернатора города, выплаты по 10 и 5 тыс. рублей получат более 256 тыс. человек.

Также в Санкт-Петербурге утвердили новую правительственную награду в честь 80-летия освобождения Ленинграда. Ожидается, что награду получат более 60 тыс. человек.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В первый же день немецко‑фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Затем началась почти 900‑дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

20 октября сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Судом было проведено семь судебных заседаний, допрошено 12 специалистов и четыре свидетеля. Изучены материалы с грифом «Совершенно секретно», а также видеоматериалы, фото, экспертизы, исторические документы.

Суд установил, что за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, а общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.