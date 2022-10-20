Суд Санкт-Петербурга признал действия нацистов в блокаду геноцидом

В Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Отмечается, что прокурор просил суд признать военными преступлениями действия Германии и ее союзников — Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии — в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Обвинение указывало, что в этот период совершались преступления против человечности, а также геноцид национальных и этнических групп.

«Судом было проведено семь судебных заседаний, допрошено 12 специалистов и четыре свидетеля. Изучены материалы с грифом «Совершенно секретно», а также видеоматериалы, фото, экспертизы, исторические документы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, а общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.

Блокада города Ленинграда во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Наступление фашистских войск на Ленинград началось 10 июля 1941 года. 8 сентября 1941 года немецко‑фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Затем началась почти 900‑дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

В ноябре 2021 года управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило архивные документы о действиях командующего войсками вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на полуострове в период с 1943 по 1944 год. При оккупации Крыма нацисты убили порядка 80 тыс. мирных жителей и свыше 40 тыс. пленных солдат. Рядом с Симферополем находился лагерь смерти «Красный», среди узников которого были женщины и дети.

В сентябре 2021 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России подготовлен законопроект, нормативно закрепляющий понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». По словам генпрокурора, данный законопроект также предусматривает регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.