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Путин возложил цветы у монумента «Рубежный камень» в день 80-летия прорыва блокады

Путин возложил цветы у монумента «Рубежный камень» в Ленинградской области в день 80-летия прорыва блокады
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Фото: РЕН ТВ
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Президент РФ Владимир Путин 18 января прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Глава государства традиционно возлагает цветы к мемориалу в годовщину события. «Невским пятачком» называется плацдарм на левом, восточном берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.

На данном плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение его отец — ленинградец Владимир Спиридонович Путин.

Президента встретил у мемориала губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на текущей неделе примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Поездка в Санкт-Петербург, вероятнее всего, состоится 18 января, позже допустил он.

Новость дополняется.

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