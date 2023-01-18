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Путин рассказал о краже карточек на хлеб у его мамы в блокаду

Путин рассказал, как у его мамы украли карточки на хлеб в блокаду
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Фото: Официальный сайт президента РФ/Илья Питалёв
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Президент России Владимир Путин рассказал, как во время блокады Ленинграда у его мамы Марии Ивановны украли карточки на хлеб. Этим воспоминанием глава государства поделился в среду, 18 января, во время осмотра экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге.

«У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал. Ну и всё!» — сказал Путин, подойдя к стенду, где были представлены карточки на хлеб.

Экспозицию президент осматривал в сопровождении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее в этот день Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

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Президент поздравил ветеранов с праздником, отметив, что это большое событие не только для ленинградцев, а для всей страны. Он подчеркнул, что подвиг защитников города навсегда останется в памяти россиян, и эти страницы истории должны быть переданы будущим поколениям. Встреча с ветеранами прошла в стенах Музея обороны и блокады Ленинграда.

Также глава государства традиционно возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В годы войны на этом плацдарме сражался и получил ранение его отец — ленинградец Владимир Спиридонович Путин. Родители президента России прошли блокаду от начала до конца.

Блокада Ленинграда длилась почти 900‑дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

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