Российские войска уничтожили в Артемовске (украинское название — Бахмут) обученные резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), предназначавшиеся для наступления на южном направлении. Такие данные сообщил 16 января экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. <…> Эти подразделения погибли в Бахмуте», — сообщил он на своем YouTube-канале.

По словам Макгрегора, на сегодняшний день у ВСУ осталось в совокупности около 140–150 тыс. боеспособных солдат.

Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ больше не могут маневрировать своими резервами в Артемовске. Он пояснил, что после взятия под контроль Соледара ВС РФ ведут тактическое окружение Артемовска.

7 января посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признался, что потери украинской армии огромны и непостижимы, а Киев, в свою очередь, не афиширует реальные данные.

В декабре прошлого года офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко также рассказал, что власти Киева скрывают реальные потери украинских военнослужащих. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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