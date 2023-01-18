Литва денонсировала договор с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества

Правительство Литвы денонсировало 18 января договор с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества.

На заседании правительства премьер Литвы Ингрида Шимоните спросила у министров, есть ли у них какие-либо замечания «для денонсирования того, что не действует». В ответ каких-либо претензий не поступило, предложение было одобрено единогласно.

Этот процесс инициировало МВД Литвы. В ведомстве заявили, что в нынешней геополитической ситуации реализация договора невозможна и не станет возможной в ближайшее время, сообщило литовское агентство BNS.

Литва и Белоруссия подписали договор о принципах приграничного сотрудничества 17 лет назад — в 2006 году. Согласно документу, страны договорились в том числе об обмене информацией и оказании помощи на границе в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В июле 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. Там отмечали, что страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

В Белоруссии, в свою очередь, назвали ситуацию с мигрантами новым способом давления на Минск. В том же месяце в Литве начали возводить забор на границе с республикой.

В августе 2022 года стало известно о завершении строительства заграждения. На границе Литва возвела стационарный забор высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой идет колючая проволока. Дополнительная линия из «колючки» высотой 3 м установлена перед забором.